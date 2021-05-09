В РФ "исчез в лесу" экс-глава больницы, где лежал Навальный: до этого 2 врача "внезапно умерли"
Экс-глава больницы в Омске, где спасали оппозиционера Алексея Навального, загадочно исчез в лесу. По данным местных изданий, Александра Мураховского уже ищут правоохранители и волонтеры.
Источник:"Коммерческие вести"
Официального сообщения о том, что исчез именно Мураховский, пока не было. В то же время в региональном управлении МВД сообщили: еще 7 мая с охотничьей базы на квадроцикле в лес "поехал житель Омска и пропал без вести".
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Знакомые мужчины обратились в полицию 8 мая. С этого времени продолжаются поиски. Однако, по данным местных СМИ, их существенно затрудняют заболоченные участки в лесу.
Именно Мураховский утверждал, что Навального никто не травил и критическое состояние спровоцировали другие причины. Кроме того, медик был активным противником транспортировки оппозиционера в Германию.
"Фатум" омских врачей Навального
- Хотя с момента отравления российского оппозиционера не прошло и года, 2 медиков больницы в Омске уже ушли из жизни.
- Сергей Максимишин внезапно умер зимой 2021 года. Официальная причина смерти медика – сердечный приступ. Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков рассказал, что "Максимишин знал больше, чем любой другой о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключить возможность нечестной игры".
- Рустам Агишев умер весной 2021 года. Официальная причина смерти – последствия перенесенного инсульта.
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