Экс-глава больницы в Омске, где спасали оппозиционера Алексея Навального, загадочно исчез в лесу. По данным местных изданий, Александра Мураховского уже ищут правоохранители и волонтеры.

Официального сообщения о том, что исчез именно Мураховский, пока не было. В то же время в региональном управлении МВД сообщили: еще 7 мая с охотничьей базы на квадроцикле в лес "поехал житель Омска и пропал без вести".

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Знакомые мужчины обратились в полицию 8 мая. С этого времени продолжаются поиски. Однако, по данным местных СМИ, их существенно затрудняют заболоченные участки в лесу.

Именно Мураховский утверждал, что Навального никто не травил и критическое состояние спровоцировали другие причины. Кроме того, медик был активным противником транспортировки оппозиционера в Германию.

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