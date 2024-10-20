Об этом Леон Панетта рассказал в интервью украинскому изданию LIGA.net. Он также отметил, что для ЦРУ российский диктатор всегда был врагом.

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Что сказал экс-глава ЦРУ о Путине

Экс-глава ЦРУ отметил, что он не думал, что за свои 50 лет государственной службы на должностях в США когда-то увидит другого тирана, такого как Гитлер, который нападет на суверенную демократию в Европе.

Но Путин это сделал. Для демократий было важно объединиться и дать понять ему, что он не может этого делать без того, чтобы не столкнуться с последствиями от Америки,

– заметил Панетта.

Он также подчеркнул, что рад тому, что демократии действуют. В частности, ввели санкции, дают Киеву оружие, проводят учения, укрепили и расширили НАТО.

"Демократические страны не могут позволить тирану жестоко вторгнуться в другую страну только потому, что он не верит, что украинский народ имеет право управлять собой. Это единственная причина, почему Путин напал", – добавил американский экс-чиновник.

Леон Панетта отметил, что важно, чтобы у Путина в Украине ничего не получилось, ведь останавливая его, США посылают сообщение китайскому лидеру Си Цзиньпину – по Тайваню, диктатору КНДР Ким Чен Ыну – по Южной Корее, и верховному аятолле Ирана Али Хаменею – по Израилю.

Поэтому экс-глава ЦРУ заметил, что по этим причинам Соединенные Штаты должны сделать все возможное, сотрудничая с союзниками в НАТО и вне его, чтобы убедиться, что Украина получает достаточно оружия и помощи.