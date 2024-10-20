Про це Леон Панетта розповів в інтерв'ю українському виданню LIGA.net. Він також зауважив, що для ЦРУ російський диктатор завжди був ворогом.

Цікаво Ексглава ЦРУ назвав переваги та слабкості Росії порівняно з Україною

Що сказав ексглава ЦРУ про Путіна

Ексглава ЦРУ наголосив, що він не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США колись побачить іншого тирана, такого як Гітлер, який нападе на суверенну демократію в Європі.

Але Путін це зробив. Для демократій було важливо об'єднатися і дати зрозуміти йому, що він не може цього робити без того, щоб не зіткнутися з наслідками від Америки,

– зауважив Панетта.

Він також підкреслив, що радий тому, що демократії діють. Зокрема, запровадили санкції, дають Києву зброю, проводять навчання, зміцнили та розширили НАТО.

"Демократичні країни не можуть дозволити тирану жорстоко вдертися в іншу країну лише через те, що він не вірить, що український народ має право керувати собою. Це єдина причина, чому Путін напав", – додав американський експосадовець.

Леон Панетта наголосив, що важливо, щоб у Путіна в Україні нічого не вийшло, адже зупиняючи його, США посилають повідомлення китайському лідеру Сі Цзіньпіну – щодо Тайваню, диктатору КНДР Кім Чен Ину – щодо Південної Кореї, і верховному аятолі Ірану Алі Хаменею – щодо Ізраїлю.

Тому ексглава ЦРУ зауважив, що із цих причин Сполучені Штати повинні зробити все можливе, співпрацюючи з союзниками в НАТО та поза ним, аби переконатися, що Україна отримує достатньо зброї та допомоги.