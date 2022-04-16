Экс-глава германской разведки предостерегает от усиления шпионской деятельности России

Бывший глава разведки Германии заявил, что на фоне войны России против Украины деятельность российских шпионов в Германии может активизироваться.

Об этом заявил бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Гергард Шиндлер.

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Он рассказал, что в Германии, как и в других европейских государствах, со времен холодной войны ведется шпионская деятельность России.

Когда вооруженные конфликты связаны с экономическими санкциями, очевидно, что разведывательная деятельность тоже растет. Мы определенно еще не достигли конца этого развития,

– отметил Шиндлер.

По его словам, стоящие доверия заявления о количестве российских шпионов в Германии делать нельзя.

"Шпионы, известные Федеральному ведомству и земельным ведомствам по защите конституции, – это только верхушка айсберга", – убежден экс-голова разведомства.

Как Шиндлер оценивает высылку российских дипломатов

В то же время он скептически отнесся к тому, что недавно правительство Германии выслало из страны 40 российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности. Несколько других стран ЕС ранее приняли аналогичные меры.

Если сейчас отправить его домой, а потом придут новые, тогда возвращаемся к началу: не знаешь, является ли новый атташе по культуре шпионом или обычным дипломатом,

– объяснил Шиндлер.

Поэтому для контрразведки высылание агентов разведки не является преимуществом. Однако иногда отправка таких сигналов может быть политически необходимой, заключил бывший глава Федеральной разведывательной службы.

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