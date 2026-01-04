Экс-глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко меняет должность

Сергей Дейнеко назначен советником министра внутренних дел Украины. Кроме того, он не оставляет военного дела.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

Что известно о назначении Дайнеко?

Как сообщил Клименко, экспредседатель Госпогранслужбы Дейнеко стал его советником. В то же время, он продолжит военную службу в ГПСУ.

Министр МВД подчеркнул, что ценит управленческий опыт и боевые достижения генерала Дейнеко, полученные более чем за шесть лет в должности главы ГПСУ.

В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы,

– написал Клименко.

Дейнеко также принял решение продлить военную службу. Отмечается, что после реабилитации он станет командиром боевого подразделения ГПСУ.

Клименко сообщил, что поддержал такое решение, а советы с боевых позиций "будут более практической ценностью и соответствовать реалиям войны".

