Экс-глава одесского "Автомайдана" прочитал стихотворение Жадана
21 марта 2022 , 08:22Читати новину українською
Источник:Суспільне
Виталий Устименко записал видео, на котором рассказал стихотворение Сергея Жадана "Памяти всех". На кадрах видно, что боец находится в окопе.
Устименко – экс-глава одесской ячейки "Автомайдан". Сегодня он воюет с российскими оккупантами.
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Боец с автоматом в руках и в бронежилете чувственно рассказал стихотворение украинского писателя.
Смотрите видео, как Устименко декламирует стихотворение Жадана: