Экс-глава одесского "Автомайдана" прочитал стихотворение Жадана

21 марта 2022 , 08:22
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Источник:

Суспільне

Виталий Устименко записал видео, на котором рассказал стихотворение Сергея Жадана "Памяти всех". На кадрах видно, что боец находится в окопе.

Устименко – экс-глава одесской ячейки "Автомайдан". Сегодня он воюет с российскими оккупантами.

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Боец с автоматом в руках и в бронежилете чувственно рассказал стихотворение украинского писателя.

Смотрите видео, как Устименко декламирует стихотворение Жадана:

 

Автор: Софія Мінджоса