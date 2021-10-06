Об этом Богдан заявил в комментарии под постом Богуцкой на ее странице в фейсбуке.

Важно "Слуга" Богуцкая заявила, что кандидатам в нардепы нужна психиатрическая экспертиза

Такая реакция Богдана была вызвана постом Богуцкой, в котором она рассказывает, как попала в "Слуги народа".

Мне сейчас апеллируют, мол, это Дмитрий Разумков привел меня в парламент и я не имею права идти против него. Так вот. Дмитрий Александрович действительно пригласил меня на съезд СН в 2019 году, где я была названа сотой в списке партии. На самом деле в список меня вносил Андрей Богдан,

– отметила Богуцкая.

На это Богдан сказал, что включить Богуцкую в список было "ошибкой".

"Раз ты меня вспомнила, так знай, я сделал ошибку, когда пригласил тебя в список. И сейчас тобой руководит не совесть, а зарплата. Очень уж не хочется терять такую ​​приличную сумму, понимаю. Но, Лиза, тогда бери деньги и молчи", – оставил комментарий экс-глава ОП.



Богдан о Богуцкой / Скриншот комментария под сообщением Богуцкой

Заметим, что это уже не первое оскорбление в сторону нардепки. Примерно 2 года назад Богдан рассказал, что в партии "Слуга народа" есть психически больные и безумные нардепы, и "часть людей пришла реально с фейсбука, как Лиза Богуцкая".

Что известно о Богуцкой?

Она русскоязычная украинская блогерша, общественная активистка. Родилась в Симферополе. В 2019 году выбрана народным депутатом от партии "Слуга народа". Богуцкая определенное время Она русскоязычная украинская блогерша, общественная активистка. Родилась в Симферополе. В 2019 году выбрана народным депутатом от партии "Слуга народа". Богуцкая определенное время работала психиатром в Симферопольской областной больнице.

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