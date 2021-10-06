Про це Богдан заявив у коментарі під постом Богуцької на її сторінці у фейсбуці.

Важливо "Слуга" Богуцька заявила, що кандидатам у нардепи потрібна психіатрична експертиза

Така реакція Богдана була спричинена постом Богуцької, в якому вона розповідає, як потрапила до "Слуги народу".

Мені зараз апелюють, мовляв, це Дмитро Разумков привів мене в парламент і я не маю права йти проти нього. Так ось. Дмитро Олександрович дійсно запросив мене на з'їзд СН у 2019 році, де я була названа сотою в списку партії. Насправді в список мене вносив Андрій Богдан,

– зазначила Богуцька.

На це Богдан сказав, що включити Богуцьку до списку було "помилкою".

"Раз ти вже мене згадала, так знай, я зробив помилку, коли запросив тебе в список. І зараз тобою керує не совість, а зарплата. Дуже вже ж не хочеться втрачати таку пристойну суму, розумію. Але, Ліза, тоді бери гроші та мовчи", – залишив коментар ексглава ОП.



Богдан про Богуцьку / Скриншот коментаря під дописом Богуцької

Зауважимо, що це вже не перша образа у бік нардепки. Приблизно 2 роки тому Богдан розповів, що у партії "Слуга народу" є психічно хворі та божевільні нардепи, і що "частина людей прийшла реально з фейсбуку, як Ліза Богуцька".

Що відомо про Богуцьку Вона російськомовна українська блогерка, громадська активістка. Народилася у Сімферополі. 2019 року обрана народною депутаткою від партії "Слуга народу". Богуцька певний час Вона російськомовна українська блогерка, громадська активістка. Народилася у Сімферополі. 2019 року обрана народною депутаткою від партії "Слуга народу". Богуцька певний час працювала психіатром у Сімферопольській обласній лікарні.

Скандали за участю Богуцької