Следователи начали расследование по фактам узурпации власти и злоупотребления служебным положением. В ситуации с протестами хотят обвинить бывшего главу комитета.

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Фигурантами дела являются также бывший заместитель Масимова – глава спецслужбы "А" Ануар Садикулов и Даулет Ергожин. Следствие продолжается.

Ранее Масимова задержали

Когда в Казахстане вспыхнули протесты Масимова уволили с должности, а на его место назначили Ермека Сагимбаева, работавшего начальником Службы государственной охраны.

Впоследствии Масимова задержали силовики по подозрению в государственной измене.

Обратите внимание! Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пытается обвинить в протестах всех, кроме себя. Так, он уже назвал "виновными" мелких чиновников, олигархов и "иностранных террористов". В то же время сам глава государства пообещал реформы аж на сентябрь.

Что надо знать о ситуации в Казахстане

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