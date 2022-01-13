Следователи начали расследование по фактам узурпации власти и злоупотребления служебным положением. В ситуации с протестами хотят обвинить бывшего главу комитета.
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Фигурантами дела являются также бывший заместитель Масимова – глава спецслужбы "А" Ануар Садикулов и Даулет Ергожин. Следствие продолжается.
Ранее Масимова задержали
Когда в Казахстане вспыхнули протесты Масимова уволили с должности, а на его место назначили Ермека Сагимбаева, работавшего начальником Службы государственной охраны.
Впоследствии Масимова задержали силовики по подозрению в государственной измене.
Что надо знать о ситуации в Казахстане
- Поводом для массовых протестов стало резкое повышение цены на газ. Однако впоследствии активисты выдвинули ряд требований к властям: отставка правительства, повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и так далее.
- 5 января между митингующими и силовиками возникли серьезные столкновения. Ночью против 6 января в Алматы царило мародерство.
- Сейчас точное количество жертв неизвестно. 5 января власти заявили о смерти 28 силовиков и 26 "вооруженных людей". Больше официальной информации о погибших не было.
- Для якобы "стабилизации ситуации" в Казахстан прибыли 2 тысячи так называемых "миротворцев" из стран ОДКБ. Им, к слову, разрешали стрелять в людей.
- 13 января иностранные военные начали покидать страну.
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