Слідчі розпочали розслідування за фактами узурпації влади та зловживання службовим становищем. У ситуації з протестами хочуть звинуватити колишнього очільника Комітету.

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Фігурантами справи є також колишній заступник Масімова – голова спецслужби "А" Ануар Садикулов та Даулет Єргожин. Наразі слідство триває.

Раніше Масімова затримали

Коли в Казахстані спалахнули протести Масімова звільнили з посади, а на його місце призначили Єрмека Сагімбаєва, який працював начальником служби державної охорони.

Згодом Масімова затримали силовики за підозрою у державній зраді.

Зверніть увагу! Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв намагається звинуватити у протестах всіх, крім себе. Так, він вже назвав "винними" дрібних чиновників, олігархів та "іноземних терористів". Водночас сам глава держави пообіцяв реформи аж на вересень.

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