Слідчі розпочали розслідування за фактами узурпації влади та зловживання службовим становищем. У ситуації з протестами хочуть звинуватити колишнього очільника Комітету.
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Фігурантами справи є також колишній заступник Масімова – голова спецслужби "А" Ануар Садикулов та Даулет Єргожин. Наразі слідство триває.
Раніше Масімова затримали
Коли в Казахстані спалахнули протести Масімова звільнили з посади, а на його місце призначили Єрмека Сагімбаєва, який працював начальником служби державної охорони.
Згодом Масімова затримали силовики за підозрою у державній зраді.
Що треба знати про ситуацію в Казахстані
- Приводом для масових протестів стало різке підвищення ціни на газ. Однак згодом активісти висунули низку вимог до влади: відставка уряду, підвищення зарплат та пенсій, зменшення податків тощо.
- 5 січня між мітингувальниками та силовиками виникли серйозні сутички. Уночі проти 6 січня в Алмати панувало мародерство.
- Наразі точна кількість жертв невідома. 5 січня влада заявила про смерть 28 силовиків та 26 "озброєних людей". Більше офіційної інформації про загиблих не було.
- Для нібито "стабілізації ситуації" у Казахстан прибули 2 тисячі так званих "миротворців" з країн ОДКБ. Їм, до слова, дозволяли стріляти в людей.
- 13 січня іноземні військові почали покидати країну.
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