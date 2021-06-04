Точная дата смерти девочки пока неизвестна. Евгений Лавров рассказал, что похоронят малышку в субботу в 12:00 в селе Вабля Бородянского района Киевской области.
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Невероятная трагедия произошла в семье Дмитрия Дмитренко (сектор С, сухопутка) и Людмилы Исаевой (Фисташка – 25 омпб). Дочка, 3 годика, упала в яму с водой, имея во рту арахис. Ребенок захлебнулся. Спасти не удалось,
– сообщил Лавров.
Трагедия поразила украинцев. В сети они оставили много комментариев. Предлагаем посмотреть самые щемящие:
- "Такой ангелочек маленький. Горечь";
- "Царство Небесное!" Сочувствие семье!;
- "Такое дитя, будто ангелочек".