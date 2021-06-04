Точна дата смерті дівчинки наразі невідома. Євген Лавров розповів, що поховають маленьку у суботу о 12:00 у селі Вабля Бородянського району на Київщині.

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Неймовірна трагедія сталася в родині Дмитра Дмитренка (сектор С, сухопутка) та Людмили Ісаєвої (Фісташка 25 омпб). Дочка, 3 рочки, впала в яму з водою, маючи в роті арахіс. Дитина захлинулася. Врятувати не вдалося,

– повідомив Лавров.

Трагедія вразила українців. У мережі вони залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найщемливіші:

"Такий ангелик маленький. Біль";

"Царство небесне!" Співчуття родині!;

"Таке дитя, ніби янголятко".



Маленька донечка екскомбата / Євген Лавров

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним дівчинки.