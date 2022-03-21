Скандальный донецкий политик Дмитрий Верзилов решил наконец определиться с тем, где ему лучше. Поэтому, как сообщил журналист Денис Казанский, он перебрался в Россию.

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Дмитрий Верзилов – мастер "переобувания в полете"

Отметим, что у Дмитрия Верзилова немаленький послужной список. С 2011 по 2020 годы он успел побывать и в Коммунистической партии Украины, и в "Батькивщине", и в "Радикальной партии Ляшко", и во "Фронте змин" Яценюка, и в "Возрождении" Коломыйского и, даже, в ОПЗЖ Медведчука.

В 2014 году он поддерживал Майдан, а также всячески критиковал Януковича.

Затем он перешел в партию Медведчука, где начал называть Майдан переворотом.

После этого он стал мэром во временном овраге Донецкой области.

В прошлом году же Дмитрий Верзилов заявил, что ОПЗЖ – лжецы и предатели. Поэтому решил самостоятельно покинуть партию.

Теперь он решил таки выбраться в Россию. Там он жалуется, что на протяжении всех этих лет его безжалостно обманывали. И только теперь он осознал, что у власти в Украине настоящие преступники.

Если бы вы могли, то услышали бы, как мы тут всей редакцией делаем facepalm и дружески закатываем глаза. Ну что ж, желаем ему только успеха и достойно выстоять в очереди за сахаром.

Тем временем СНБО приостановил деятельность ОПЗЖ, партии Шария, социалистов и некоторых других партий – смотрите видео: