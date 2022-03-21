Скандальний донецький політик Дмитро Верзілов вирішив нарешті визначитися з тим, де йому краще. Тож, як повідомив журналіст Денис Казанський, він перебрався на Росію.

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Дмитро Верзілов – майстер "перевзування у польоті"

Зазначимо, що в Дмитра Верзілова чималенький послужний список. З 2011 по 2020 роки він встиг побувати і в Комуністичній партії України, і в "Батьківщині", і в "Радикальній партії Ляшка", і у "Фронті змін" Яценюка, і у "Відродженні" Коломийського та, навіть, в ОПЗЖ Медведчука.

У 2014 році він підтримував Майдан, а також всіляко критикував Януковича.

Потім він перейшов до партії Медведчука, де почав називати Майдан переворотом.

Після цього він став мером у Часовому Яру, що на Донеччині.

Торік же Дмитро Верзілов заявив, що ОПЗЖ – брехуни та зрадники. Тож вирішив самостійно покинути партію.

Тепер же він вирішив таки вибратися на Росію. Там він бідкається, що протягом усіх цих років його безжально дурили. І лиш тепер він усвідомив, що при владі в Україні справжні злочинці.

Якби ви могли, то почули б, як ми тут усією редакцією робимо facepalm і дружньо закочуємо очі. Ну що ж, бажаємо йому лише успіху та гідно вистояти у черзі по цукор.

Тим часом РНБО призупинила діяльність ОПЗЖ, партії Шарія, соціалістів та деяких інших партій – дивіться відео: