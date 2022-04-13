Экс-министр обороны Грузии пообещал привезти еще больше добровольцев в Украину
13 апреля 2022 , 11:34Читати новину українською
В добровольческом грузинском батальоне в Украине сражается и экс-министр обороны страны. Ираклий Окруашвили пообещал подкрепление.
Ранее была информация, что экс-министр обороны Грузии покинул Украину. Говорили, что уехать собираются все. Теперь появилось объяснение почему, сообщает 24 канал.
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Будь с миром, Украина. Скоро вернемся, еще больше грузин,
– сказал Окруашвили.
То есть, он пообещал привезти в Украину новых воинов. Теперь их должно стать еще больше.
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