Экс-министр обороны Грузии пообещал привезти еще больше добровольцев в Украину

В добровольческом грузинском батальоне в Украине сражается и экс-министр обороны страны. Ираклий Окруашвили пообещал подкрепление.

Ранее была информация, что экс-министр обороны Грузии покинул Украину. Говорили, что уехать собираются все. Теперь появилось объяснение почему, сообщает 24 канал.

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Будь с миром, Украина. Скоро вернемся, еще больше грузин,

– сказал Окруашвили.

То есть, он пообещал привезти в Украину новых воинов. Теперь их должно стать еще больше.

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