Кабмин назначил Сухомлина на новую должность 27 сентября, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины возглавил Сухомлин

Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины получило нового руководителя через несколько месяцев после увольнения Мустафы Найема.

Теперь эту должность будет занимать Сергей Сухомлин, который был мэром Житомира с ноября 2015 года.

Напомним, что Сергей Сухомлин досрочно сложил полномочия городского головы Житомира 19 сентября. Для этого он созвал внеочередную сессию горсовета и призвал депутатов поддержать проект решения о его досрочной отставке.

Сухомлин не объяснял причину внезапной отставки, однако уверял, что на новой должности сможет помогать Житомиру еще больше.

Тогда местные издания со ссылкой на собственные источники писали, что он может перейти работать в Кабмин на должность руководителя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Собственно, так и случилось.