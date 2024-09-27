Кабмін призначив Сухомлина на нову посаду 27 вересня, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Дивіться також Суддя Хрипун на службі у банку "Альянс", – ЗМІ

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України очолив Сухомлин

Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримало нового керівника за кілька місяців після звільнення Мустафи Найєма.

Тепер цю посаду обійматиме Сергій Сухомлин, який був мером Житомира з листопада 2015 року.

Нагадаємо, що Сергій Сухомлин достроково склав повноваження міського голови Житомира 19 вересня. Для цього він скликав позачергову сесію міськради і закликав депутатів підтримати проєкт рішення про його дострокову відставку.

Сухомлин не пояснював причину раптової відставки, однак запевняв, що на новій посаді зможе допомагати Житомиру ще більше.

Тоді місцеві видання з посиланням на власні джерела писали, що він може перейти працювати в Кабмін на посаду керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Власне, так і трапилося.