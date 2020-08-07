Российская Федерация предоставила гражданство бывшему исполняющему обязанности начальника Главного управления МВД в Киеве Валерию Мазану, которого подозревают в разгоне Майдана.

Об этом говорится в тексте судебного постановления, передает РБК-Украина. В июле этого года Государственное бюро расследований обратилось в Печерский суд Киева с ходатайством об избрании бывшему начальнику киевской милиции меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители утверждают, что на сегодня Валерий Мазан скрывается в России и в Крыму. Его подозревают в причастности к разгону участников Майдана в феврале 2014 года и гибели 48 митингующих. С марта 2015 года бывший начальник находится в розыске, а с апреля того же года он объявлен в международный розыск.

Читайте также Вагнеровца Бакуновича заподозрили в причастности к расстрелам на Майдане: что известно

В 2017 году Генеральная прокуратура Украины направила запрос в РФ с просьбой о задержании и аресте Валерия Мазана, однако получила отказ, поскольку подозреваемый стал гражданином России. Печерский суд заочно избрал Мазану меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Валерий Мазан утверждал, что милиция имела полное право стрелять в активистов Майдана.