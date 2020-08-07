Російська Федерація надала громадянство колишньому виконувачу обов'язків очільника Головного управління МВС у Києві Валерію Мазану, якого підозрюють у розгоні Майдану.

Про це йдеться у тексті судової ухвали, передає РБК-Україна. У липні цього року Державне бюро розслідувань звернулось до Печерського суду Києва з клопотанням про обрання ексочільнику київської міліції запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Правоохоронці стверджують, що на сьогодні Валерій Мазан переховується в Росії та в Криму. Його підозрюють у причетності до розгону учасників Майдану у лютому 2014 року та загибелі 48 мітингувальників. З березня 2015 року ексначальник перебуває у розшуку, а з квітня того ж року його оголошено у міжнародний розшук.

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У 2017 році Генеральна прокуратура України направила запит до РФ з проханням про затримання та арешт Валерія Мазана, однак отримала відмову, оскільки підозрюваний став громадянином Росії. Печерський суд заочно обрав Мазану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Валерій Мазан стверджував, що міліція мала повне право стріляти в активістів Майдану.