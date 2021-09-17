Для экстрадиции использовали специальный авиаборт. Кардаву задержали украинские правоохранители в ноябре 2017 года.

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Сначала для бывшего грузинского военного избрали предварительное заключение, впоследствии его заменили на домашний арест.

В чем обвиняют в Грузии Мегиса Кардаву:

  • Бесчеловечное обращение с заключенными.
  • Организация тюремного бунта, во время которого были убиты несколько заключенных.
  • Пытки узников.
  • Растрата бюджетных средств.

Из Киева Кардава прилетел в аэропорт Тбилиси. После выдвижения обвинений его доставят в заведение пенитенциарной службы в Рустави.

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