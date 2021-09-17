Для екстрадиції використали спеціальний авіаборт. Кардаву затримали українські правоохоронці у листопаді 2017 року.

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Спрчатку для колишнього грузинського військового обрали попереднє ув'язнення, згодом його замінили на домашній арешт.

У чому звинувачують у Грузії Мегіса Кардаву:

Нелюдське поводження з ув'язненими.

Організація тюремного бунту, під час якого було вбито кілька в'язнів.

Катування в'язнів.

Розтрата бюджетних коштів.

З Києва Кардава прилетів в аеропорт Тбілісі. Після висунення звинувачень його доправлять у заклад пенітенціарної служби у Руставі.

Цікаво! Сам Кардава вважає, що його екстрадували через "політичну угоду" між Києвом та Тбілісі. Мовляв, його обміняли на двох моряків, раніше засуджених у Батумі. Їх помилувала президентка Грузії.

До теми Смерть судді Писанця: за справу взялось ДБР, розслідуватимуть за статтею – умисне вбивство

Справу про екстрадицію розглядав суддя Писанець, – ЗМІ

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, справу про екстрадицію Кардави розглядав суддя Валерій Писанець. Його знайшли мертвим 11 вересня у селі Погреби Броварського району. Правоохоронці порушили справу за статтею про умисне вбивство.