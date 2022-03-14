Экс-нардеп предложил за голову Кадырова щедрое вознаграждение

Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что якобы находится в Украине. В то же время влиятельные политики уже начали предлагать за его голову щедрое вознаграждение.

Так, бывший нардеп Евгений Рыбчинский заявил, что Кадырова нужно уничтожить.

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"Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ​​ВСУ и теробороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника Huila", – написал он.

Чиновник пообещал за голову Кадырова – дом с 40 сотками под Киевом. "И от руководства страны, думаю, не заржавеет", – добавил Рыбчинский.

Ранее Кадырова в Украину уже приглашал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Чиновник предложил чеченцу наконец-то возглавить "штурм" хотя бы одного украинского города, а не показывать свое "боевое мастерство" в соцсетях.

Также известно, что недавно ВСУ уничтожили под Бучей, по меньшей мере, одного из ближайших соратников Кадырова, а их колонны на нашей земле пылают не хуже, чем колонны российских оккупантов.

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Текст публикации Евгения Рыбчинского:

Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ВСУ и Теробороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника Huila. Обещаю за голову Кадырова – дом с 40 сотками под Киевом! А от руководства страны, думаю, не заржавеет.