Соответствующую информацию написал в фейсбуке экс-пленник, журналист и писатель Станислав Асеев. Предложение озвучил после заявления Владимира Зеленского о создании "Книги палачей", чтобы наказать убийц-оккупантов.

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Асеев предложил создать Фонд поиска военных преступников

Учитывая последнее выступление президента и события в Буче – хочу уже публично выступить с идеей, с которой больше полугода хожу по разным кабинетам. Предлагаю создать Фонд поиска военных преступников,

– написал экс-пленник "Изоляции".

Станислав Асеев объяснил, что под каждой фамилией установленного военного преступника нужно открыть финансовый счет. Деньги на него сможет отправить любое физическое или юридическое лицо в Украине или за границей.

Средства со счета выплатят лицу, которое предоставит:

информацию о военном преступнике, в результате которой тот будет задержан;

государству Украины самого военного преступника;

беспрекословные доказательства его смерти.

Бывший пленник Кремля объяснил, что уже полгода ходит с этой идеей по поводу "Изоляции" и ее фигурантов.

"Время расширить список – и этих чудовищ будут ликвидировать свои же "коллеги" за пачку дефицитных долларов", – объяснил Асеев.

Он предложил приобщиться к идее на серьезном уровне политикам, юристам и бизнесу.

Обратите внимание! Сам Асеев был захвачен боевиками на временно оккупированной части Донбасса 11 мая 2017 года. Он пробыл в плену до 29 декабря 2019 года. Держали журналиста в известной своей жестокостью тюрьме оккупантов "Изоляция".

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