Відповідну інформацію написав у фейсбуці ексбранець, журналіст та письменник Станіслав Асєєв. Пропозицію озвучив після заяви Володимира Зеленського про створення "Книги катів", щоб покарати вбивць-окупантів.
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Асєєв запропонував створити Фонд пошуку воєнних злочинців
З огляду на останній виступ президента та події у Бучі – хочу вже публічно виступити з ідеєю, з якою більше як пів року ходжу по різних кабінетах. Пропоную створити Фонд пошуку воєнних злочинців,
– написав ексбранець "Ізоляції".
Станіслав Асєєв пояснив, що під кожним прізвищем встановленого воєнного злочинця треба відкрити фінансовий рахунок. Гроші на нього зможе відправити будь-яка фізична чи юридична особа в Україні чи за кордоном.
Кошти з рахунку виплатять особі, яка надасть:
- інформацію про воєнного злочинця, внаслідок якої той буде затриманий;
- державі Україна самого воєнного злочинця;
- беззаперечні докази його смерті.
Колишній бранець Кремля пояснив, що вже пів року ходить з цією ідеєю щодо Ізоляції та її фігурантів.
"Час розширити список – і цих потвор будуть ліквідовувати свої ж "колеги" за пачку дефіцитних доларів", – пояснив Асєєв.
Він запропонував долучитись до ідеї на серйозному рівні політикам, юристам та бізнесу.
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