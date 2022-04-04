Відповідну інформацію написав у фейсбуці ексбранець, журналіст та письменник Станіслав Асєєв. Пропозицію озвучив після заяви Володимира Зеленського про створення "Книги катів", щоб покарати вбивць-окупантів.

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Асєєв запропонував створити Фонд пошуку воєнних злочинців

З огляду на останній виступ президента та події у Бучі – хочу вже публічно виступити з ідеєю, з якою більше як пів року ходжу по різних кабінетах. Пропоную створити Фонд пошуку воєнних злочинців,

– написав ексбранець "Ізоляції".

Станіслав Асєєв пояснив, що під кожним прізвищем встановленого воєнного злочинця треба відкрити фінансовий рахунок. Гроші на нього зможе відправити будь-яка фізична чи юридична особа в Україні чи за кордоном.

Кошти з рахунку виплатять особі, яка надасть:

інформацію про воєнного злочинця, внаслідок якої той буде затриманий;

державі Україна самого воєнного злочинця;

беззаперечні докази його смерті.

Колишній бранець Кремля пояснив, що вже пів року ходить з цією ідеєю щодо Ізоляції та її фігурантів.

"Час розширити список – і цих потвор будуть ліквідовувати свої ж "колеги" за пачку дефіцитних доларів", – пояснив Асєєв.

Він запропонував долучитись до ідеї на серйозному рівні політикам, юристам та бізнесу.

Зверніть увагу! Сам Асєєв був захоплений бойовиками на тимчасово окупованій частині Донбасу 11 травня 2017 року. Він пробув у полоні до 29 грудня 2019 року. Тримали журналіста у відомій своєю жорстокістю катівні окупантів "Ізоляція".

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