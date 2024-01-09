Экс-полковник из Житомира в прошлом возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии. После полномасштабного вторжения России он сознательно стал вражеским осведомителем.

Читайте также Отправляли оккупантам такмед: одному из основателей компании "Киевгума" избрали меру пресечения

Как наказали предателя

Этого мужчину лишили военного звания. Бывший полковник осужден на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества по факту государственной измены.

Предатель активно сотрудничал с вагнеровцами с сентября 2022 по февраль 2023 года. В марте 2023 года он был задержан.

Сначала суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Когда средства были внесены, предатель вышел на свободу и захотел бежать в Беларусь. Его задержали при попытке пересечения границы.

Во время судебного разбирательства свою вину предатель не признал. Использовал свое состояние здоровья, чтобы затянуть сроки рассмотрения дела. Не скрывал своих пророссийских идеологических взглядов, подтверждая пренебрежительное отношение к украинцам,

– сообщил Офис Генерального прокурора.

Как именно помогал врагу эксполковник

Житель Житомира выполнял задание российского куратора. Он изучал расположение стратегически важных объектов и воинских частей, а также численность техники ВСУ и маршруты ее передвижения. Кроме этого предатель отслеживал наличие оборонных объектов возле админпостроек и правоохранительных ведомств.

Также он собирал и передавал вагнеровцам анкетные данные командиров одной из воинских частей. При этом отдавал себе отчет в тяжести своего преступления и жаловался куратору, что при таком сотрудничестве он "рискует своей свободой",

– говорится в сообщении.

Бывший полковник наносил полученные разведданные на подробную карту Житомира, а затем фотографировал и посылал вражеской разведке. Он общался с представителем ЧВК "Вагнера" через мессенджер Telegram и одну запрещенную в Украине соцсеть. Для конспирации предатель использовал позывной "Снаров".

Задержание любителя "русского мира" / Фото Житомирской областной прокуратуры

Какая судьба постигла других предателей