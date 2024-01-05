"Киевгума" торговала с россиянами, снабжая их бинтами и жгутами. Эта продукция ехала на фронт, где попадала в аптечки оккупантов. Соответствующие фотоподтверждения 24 Каналу предоставили источники.

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Одному из основателей компании избрали меру пресечения на два месяца

Пресс-служба СБУ предоставила официальный комментарий о "Киевгуме". Согласно ему, 5 января Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения одному из основателей компании "Киевгума". Его будут содержать под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.

Служба безопасности разоблачила компанию "Киевгума" на поставках товаров в Россию 4 января. В результате комплексных мероприятий была собрана весомая и масштабная доказательная база, подтверждающая: предприятие продолжило вести бизнес с Россией после начала полномасштабного вторжения.

По материалам дела, в течение 2022 – 2023 годов компания переправила в Россию партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 миллионов в гривневом эквиваленте..

В ходе санкционированных обысков СБУ получила новые официальные документы и переписки, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.

В настоящее время продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Детали о снабжении россиян продукцией "Киевгумы"