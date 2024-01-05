"Киевгума" торговала с россиянами, снабжая их бинтами и жгутами. Эта продукция ехала на фронт, где попадала в аптечки оккупантов. Соответствующие фотоподтверждения 24 Каналу предоставили источники.
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Одному из основателей компании избрали меру пресечения на два месяца
Пресс-служба СБУ предоставила официальный комментарий о "Киевгуме". Согласно ему, 5 января Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения одному из основателей компании "Киевгума". Его будут содержать под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.
Служба безопасности разоблачила компанию "Киевгума" на поставках товаров в Россию 4 января. В результате комплексных мероприятий была собрана весомая и масштабная доказательная база, подтверждающая: предприятие продолжило вести бизнес с Россией после начала полномасштабного вторжения.
По материалам дела, в течение 2022 – 2023 годов компания переправила в Россию партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 миллионов в гривневом эквиваленте..
В ходе санкционированных обысков СБУ получила новые официальные документы и переписки, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.
В настоящее время продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Детали о снабжении россиян продукцией "Киевгумы"
- Компания продолжила торговать с россиянами. Делалось это по хитрой схеме: официально продукция шла в страны ЕС, в частности в Эстонию. Но та фирма была только "прокладкой", ведь в переписке компании говорится, что все поедет в Москву и Санкт-Петербург, а также в Кронштадт – российский город-порт в Балтийском море.
- Оттуда товары попадали в аптечки оккупантов и в военные госпитали на временно оккупированных территориях Украины.
- Есть даже фото из российской соцсети "ВКонтакте", где захватчик удивляется, что ему привезли продукцию из Украины, произведенную в июле 2022 года. Однако благодарит за нее и говорит, что она пригодится в борьбе против украинцев. И ряд скриншотов переписки представителей "Киевгумы", где действительно видно, что они торговали с оккупантами. Эти фото предоставили 24 Каналу источники.
- В данных, предоставленных 24 Каналу источниками, названа и фамилия основателя "Киевгумы", которому избрали меру пресечения 5 января. Это Антон Кравец.