"Київгума" торгувала з росіянами, постачаючи їм бинти та джгути. Ця продукція їхала на фронт, де потрапляла в аптечки окупантів. Відповідні фотодокази 24 Каналу надали джерела.
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Одному із засновників компанії обрали запобіжку на два місяці
Пресслужба СБУ надала офіційний коментар щодо "Київгуми". Відповідно до нього, 5 січня Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума". Його триматимуть під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.
Служба безпеки викрила компанію "Київгума" на постачанні товарів до Росії 4 січня. В результаті комплексних заходів було зібрано вагому і масштабну доказову базу, яка підтверджує: підприємство продовжило вести бізнес з Росією після початку повномасштабного вторгнення.
За матеріалами справи, протягом 2022 – 2023 років компанія переправила до Росії партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму понад 40 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Під час санкціонованих обшуків СБУ здобула нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів.
Наразі триває досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Деталі щодо постачання росіян продукцією "Київгуми"
- Компанія продовжила торгувати з росіянами. Робилося це за хитрою схемою: офіційно продукція ішла до країн ЄС, зокрема, до Естонії. Але та фірма була лише "прокладкою", адже в листуванні компанії ідеться, що все поїде у Москву та Санкт-Петербург, а також у Кронштадт – російське місто-порт у Балтійському морі.
- Звідти товари потрапляли до аптечок окупантів і у військові шпиталі на тимчасово окупованих територіях України.
- Є навіть фото з російської соцмережі "ВКонтактє", де загарбник дивується, що йому привезли продукцію з України, вироблену у липні 2022 року. Але дякує за неї і говорить, що вона згодиться в боротьбі проти українців. І низка скриншотів листування представників "Київгуми", де справді видно, що вони торгували з окупантами. Ці фото надали 24 Каналу джерела.
- У даних, наданих 24 Каналу джерелами, названо і прізвище засновника "Київгуми", якому обрали запобіжний захід 5 січня. Це Антон Кравець.