По сути, это крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания страны. А Фийон, напомним, руководил французским правительством с 2007 по 2012 годы (при президенте Николя Саркози).

Еще в июле Экс-премьер Франции Фийон таки стал членом совета директоров российской "Зарубежнефти"

Фийон вошел в совет директоров российского бизнеса

На сайте компании "СИБУР" 23 декабря опубликовали сообщение , что Франсуа Фийон вошел в ее совет директоров. Это произошло еще в ноябре, но раскрыли новый состав совета только сейчас.

Франсуа Фийон стал независимым директором.

И членом комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям и комитета по устойчивому развитию.

Почему его туда избрали

В "СИБУРе" говорят – за то, что он "не только управленец высочайшего уровня, но и последовательный сторонник продвижения повестки дня устойчивого развития, важности переработки и повторного использования сырья".

Но есть и другая версия: Франсуа Фийон, который был руководителем правительства Франции в 2007 – 2012 годах при президенте Николя Саркози, активно и много лет лоббировал в Европе российские проекты и в целом сотрудничество с Россией.

Обратите внимание: Фийон – далеко не первый европейский политик, почему-то оказывающийся на высоких должностях в российском бизнесе. К примеру, бывший канцлер Германии (в 1998 – 2005) Герхард Шредер теперь возглавляет совет директоров "Роснефти".

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