Фийон присоединился к правлению "Зарубежнефть" неделю назад. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили российские СМИ.

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Как Фийон попал в российскую фирму

Бывший глава французского правительства работает в компании через свою консалтинговую фирму Apteras. В начале июня его кандидатуру выдвинуло российское правительство.

Справка. "Зарубежнефть" специализируется на разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений за пределами России.

Фийон начал работать в консалтинге после катастрофической кампании на президентских выборах в 2017 году, которую сорвали из-за скандала с фальшивыми рабочими местами. Через 3 года дипломата приговорили к 5 годам заключения с испытательным сроком на 3 года.

Что известно о Франсуа Фийоне? Он был премьер-министром Франции в 2007 – 2012 годах – во время президентства Николя Саркози. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Фийона связывают дружеские отношения с Владимиром Путиным.

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