Фійон приєднався до правління "Зарубежнефть" тиждень тому. Про це сьогодні, 4 липня, повідомили російські ЗМІ.

До теми Експрем'єр Франції Фійон може очолити раду директорів російської нафтової компанії

Як Фійон потрапив у російську фірму

Колишній глава французького уряду працює в компанії через свою консалтингову фірму Apteras. На початку червня його кандидатуру висунув російський уряд.

Довідка. "Зарубежнефть" спеціалізується на розвідці, розробці та експлуатації нафтових і газових родовищ за межами Росії.

Фійон почав працювати у консалтингу після катастрофічної кампанії на президентських виборах у 2017 році, яку зірвали через скандал з фальшивими робочими місцями. Через 3 роки дипломата засудили до 5 років ув'язнення із випробним терміном на 3 роки.

Що відомо про Франсуа Фійона? Він був прем'єр-міністром Франції у 2007 – 2012 роках – під час президентства Ніколя Саркозі. За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, Фійона пов'язують дружні стосунки з Володимиром Путіним.

Європейські політики в російських енергетичних компаніях: