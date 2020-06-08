Плата за вірність Кремлю: Шредера переобрали головою ради директорів "Роснефти"
Герхарда Шредера переобрали головою ради директорів "Роснефти". Цю посаду колишній німецький канцлер та відомий російський лобіст обіймає ще з 2017 року.
Шредер – голова ради директорів "Роснефти" з 2017 року
Переобрали Шредера ще 5 червня за підсумками річних зборів акціонерів. Проте офіційно про це концерн заявив лише 8 червня, повідомляє DW.
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Зазначимо, що на зборах "Роснефти" у 2019 році Шредеру виплатили винагороду у 600 тисяч доларів.
Реакція українського МЗС на переобрання Шредера
В українському МЗС уже відреагували на переобрання Шредера. Заступник очільника дипвідомства Василь Боднар назвав це "платою за вірність Кремлю".
Плата за вірність Кремлю не забарилася – Шредер отримує чергові дивіденди! "П'ята колона" в ЄС продовжує проштовхувати російські інтереси і розхитувати європейську солідарність,
– написав Боднар у твіттері.
Що відомо про взаємини Шредера та Кремля
- Герхарда Шредера критикують за його співпрацю з режимом Путіна. Натомість сам ексканцлер наголошує, що це – його особиста справа.
- Шредера називають одним із близьких друзів російського президента.
- Колишній канцлер неодноразово виступав за зняття санкцій проти Росії.
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Конфлікт Шредера та українського посла в ФРН Мельника
- Шредер на сторінках одного із видань виступив за скасування санкцій проти Росії і заявив, що РФ ніколи не поверне Крим.
- У відповідь в інтерв'ю цьому ж виданню український посол в ФРН Андрій Мельник такі заяви Шредера назвав "криком відчаю" та запропонував йому парі: Крим повернеться до України ще за життя німецького політика.
- Наприкінці одного зі своїх подкастів Шредер згадав про антиросійські санкції і водночас – критику з боку Мельника.
- Шредер у своєму стилі повторив, що вважає безглуздими санкції проти Росії через Крим. Згодом назвав Мельника "якимось карликом", не змігши відразу згадати – посол він чи "колишній міністр закордонних справ".
- Проросійський політик також додав, що "це навіть у Німеччині нікого не цікавить".