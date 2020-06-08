Герхарда Шредера переобрали головою ради директорів "Роснефти". Цю посаду колишній німецький канцлер та відомий російський лобіст обіймає ще з 2017 року.

Шредер – голова ради директорів "Роснефти" з 2017 року

Переобрали Шредера ще 5 червня за підсумками річних зборів акціонерів. Проте офіційно про це концерн заявив лише 8 червня, повідомляє DW.

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Зазначимо, що на зборах "Роснефти" у 2019 році Шредеру виплатили винагороду у 600 тисяч доларів.

Реакція українського МЗС на переобрання Шредера

В українському МЗС уже відреагували на переобрання Шредера. Заступник очільника дипвідомства Василь Боднар назвав це "платою за вірність Кремлю".

Плата за вірність Кремлю не забарилася – Шредер отримує чергові дивіденди! "П'ята колона" в ЄС продовжує проштовхувати російські інтереси і розхитувати європейську солідарність,

– написав Боднар у твіттері.

Плата за вірність Кремлю не забарилася - Шрьодер отримує чергові дивіденти!

"П'ята колона" в ЄС продовжує продовжує проштовхувати російські інтереси і розхитувати європейську солідарність. https://t.co/ezUFI19HXU — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) June 8, 2020

Що відомо про взаємини Шредера та Кремля

Герхарда Шредера критикують за його співпрацю з режимом Путіна. Натомість сам ексканцлер наголошує, що це – його особиста справа.

Шредера називають одним із близьких друзів російського президента.

Колишній канцлер неодноразово виступав за зняття санкцій проти Росії.

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