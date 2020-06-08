Плата за верность Кремлю: Шредера переизбрали председателем совета директоров "Роснефти"
Герхарда Шредера переизбрали председателем совета директоров "Роснефти". Эту должность бывший немецкий канцлер и известный российский лоббист занимает еще с 2017 года.
Шредер – председатель совета директоров "Роснефти" с 2017 года
Переизбрали Шредера еще 5 июня по итогам годового собрания акционеров. Однако официально об этом концерн заявил лишь 8 июня, сообщает DW.
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Отметим, что на собрании "Роснефти" в 2019 году Шредеру выплатили вознаграждение в 600 тысяч долларов.
Реакция украинского МИД на переизбрание Шредера
В украинском МИД уже отреагировали на переизбрание Шредера. Заместитель главы дипведомства Василий Боднар назвал это "платой за верность Кремлю".
Плата за верность Кремлю незамедлительно – Шредер получает очередные дивиденды! "Пятая колонна" в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность,
– написал Боднар в твиттере.
Что известно о взаимоотношениях Шредера и Кремля
- Герхарда Шредера критикуют за его сотрудничество с режимом Путина. Зато сам экс-канцлер отмечает, что это – его личное дело.
- Шредера называют одним из близких друзей российского президента.
- Бывший канцлер неоднократно выступал за снятие санкций против России.
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Конфликт Шредера и украинского посла в ФРГ Мельника
- Шредер на страницах одного из изданий выступил за отмену санкций против России и заявил, что РФ никогда не вернет Крым.
- В ответ в интервью этому же изданию украинский посол в ФРГ Андрей Мельник такие заявления Шредера назвал "криком отчаяния" и предложил ему пари: Крым вернется в Украину еще при жизни немецкого политика.
- В конце одного из своих подкастов Шредер вспомнил об антироссийских санкциях и одновременно – критике со стороны Мельника.
- Шредер в своем стиле повторил, что считает бессмысленными санкции против России из-за Крыма. Впоследствии назвал Мельника "каким-то карликом", не сумев сразу вспомнить – посол ли он или "бывший министр иностранных дел".
- Пророссийский политик также добавил, что "это даже в Германии никого не интересует".