Герхарда Шредера переизбрали председателем совета директоров "Роснефти". Эту должность бывший немецкий канцлер и известный российский лоббист занимает еще с 2017 года.

Шредер – председатель совета директоров "Роснефти" с 2017 года

Переизбрали Шредера еще 5 июня по итогам годового собрания акционеров. Однако официально об этом концерн заявил лишь 8 июня, сообщает DW.

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Отметим, что на собрании "Роснефти" в 2019 году Шредеру выплатили вознаграждение в 600 тысяч долларов.

Реакция украинского МИД на переизбрание Шредера

В украинском МИД уже отреагировали на переизбрание Шредера. Заместитель главы дипведомства Василий Боднар назвал это "платой за верность Кремлю".

Плата за верность Кремлю незамедлительно – Шредер получает очередные дивиденды! "Пятая колонна" в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность,

– написал Боднар в твиттере.

Плата за вірність Кремлю не забарилася - Шрьодер отримує чергові дивіденти!

"П'ята колона" в ЄС продовжує продовжує проштовхувати російські інтереси і розхитувати європейську солідарність. https://t.co/ezUFI19HXU — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) June 8, 2020

Что известно о взаимоотношениях Шредера и Кремля

Герхарда Шредера критикуют за его сотрудничество с режимом Путина. Зато сам экс-канцлер отмечает, что это – его личное дело.

Шредера называют одним из близких друзей российского президента.

Бывший канцлер неоднократно выступал за снятие санкций против России.

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