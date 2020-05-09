Росія ніколи не поверне Крим Україні: що стоїть за гучною заявою давнього друга Путіна

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel заявив, що анексований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, і антиросійські санкції слід скасовувати. Стаття під назвою "Безглузді російській санкції мають піти" викликала реакцію серед українських дипломатів і дискусії в суспільстві.

Наскільки популярні такі ідеї в Німеччині, що приховано за заявами ексканцлера ФРН та що відомо про Герхарда Шредера – з'ясували журналісти програми "Крим.Реалії".

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В інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel Герхарда Шредера запитала, які зобов'язання має Німеччина перед Росією за розв'язання Другої світової війни. Ексканцлер відповів, що варто цінувати довіру Росію, і відмовитися від санкцій, а також назвав їх безглуздими та нездатними повернути Крим Україні.

За його словами, той, хто думає, санкції можна було б застосувати, аби змусити Росію щось зробити, помиляється.

Жоден російський президент ніколи не поверне Крим Україні. Ось така реальність,

– наголосив Шредер.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував на цей коментар. Він назвав такі заяви Шредера безсоромними. Натомість у відповідь запропонував Шредеру побитися об заклад.

"Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топлобісту Кремля своєрідне парі: що за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України", – зазначив Андрій Мельник.

Безсоромні заяви Шрьодера про санкції та Крим - це лише крик відчаю топ-лобіста Кремля, який втрачає ґрунт під ногами. Навіть ця остання важка артилерія не поможе. Україна цінує залізобетонну позицію Берліна щодо збереження санкцій та невизнання анексії. Коментар @UKRINFORM https://t.co/LdcL1Okfmk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 3, 2020

Посольство Росії в Німеччині майже одразу відреагувало на слова Андрія Мельника. Представники написали коментар під постом української дипмісії у фейсбуці.



Коментар Посольства Росії в Німеччині / Скриншот з фейсбук сторінки @Ukrainische Botschaft in Berlin

Посол України в Німеччині Андрій Мельник прокоментував журналістам "Крим.Реалії", що готовий віддати Шредеру у разі свого програшу.

"Якщо я програю це парі, то в мене є десь пляшка дуже гарного Масандрівського вина 1975 року. Це саме рік мого народження. Колись мені її подарували, для мене ця пляшка має цінність насамперед як те, що Крим був і лишається Україно. Я готовий був би, звичайно, цю пляшку пану Шредеру подарувати. Але я цього ніколи не зроблю, тому що це парі я ніколи не програю", – наголосив Андрій Мельник.

Що відомо про Герхарда Шредера

Герхард Шредер – давній товариш Володимира Путіна. Двічі обіймав посаду німецького канцлера. У 2005 році програв вибори до Бундестагу, але згодом, за кілька місяців, почав працювати в компанії "Газпром", зокрема на проєкті газопроводу "Північний потік".

Згодом очолив раду директорів компанії "Північний потік-2". Після запуску однойменного газопроводу Росія планує відмовитися від транзиту через Україну.



Герхард Шредер і Володимир Путін / Фото National Public Radio

За словами позаштатного дослідника Центру європейської безпеки Андреаса Умланда, Герхард, фактично, працює на Росію. Тобто, є представником РФ у Німеччині, напевно, саме тому країна забезпечує його хорошими грошима.

У 2017 році Шредера призначили головою ради директорів "Роснафти", що перебуває під західними санкціями. Німецькі газети пишуть, що російські компанії щорічно платять ексканцлеру майже мільйон євро.

Шредер – це окрема спецоперація Путіна, і дуже успішна. Просто його купили, на превеликий жаль, як кажуть, "з потрохами". Тому думка Шредера – це не думка політичної еліти всієї Німеччини і всього Заходу. На жаль, Путіну вдається підкуп західних політиків. І Шредер – прекрасна ілюстрація цьому,

– розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Герхард Шредер приїжджав на інавгурацію Путіна у 2018 році. Відомо, що політики давно перейшли на "ти", і спілкуються у неформальному форматі.

Ставлення Німеччини до анексії Криму

Андреас Умланд відзначив, що в Німеччині є популярним міф, що Крим – це одвічно російська земля, але офіційного його таким ніколи не визнають. Щоб позбутися санкцій через анексію, Росія намагається скористатися коронавірусом.

"Зараз йде така кампанія не тільки Шредера, а й багатьох інших представників Росії, дипломатів, політиків, і проросійських людей на Заході, які аргументують, що в цій економічній ситуації потрібно знімати санкції", – пояснив Умланд.

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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що коли санкції зроблять півострів непосильним тягарем для Росії, а кримчани масово проситимуться в Україну, тоді можна розпочинати міжнародні переговори про повернення півострову.

"Крим має забрати, і для цього потрібен, по-перше, тиск. По-друге, щоб зрештою кримчани реально захотіли повернутися назад. Ці 2 речі ми маємо здійснити", – відзначив Павло Клімкін.

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