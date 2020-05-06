Через указ Путіна Росія відбере землю у Криму в тисяч українців, – прокуратура

Через указ Володимира Путіна, яким він заборонив "іноземця" володіти землею у Криму, близько 10 тисяч українців втратять власне законне право на землю. Прокуратура АР Крим вважає, що такий указ Путіна є черговим кроком у системних утисках українців в Криму.

За попередніми підрахунками, під таку експропріацію попадають близько 10 тисяч осіб, заявив заступник прокурора АР Крим Віталій Секретар. Про це повідомляє 24 канал.

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Крім того, що указ Путіна порушує право власності, прокуратура вважає, що цей указ є черговим кроком до системних утисків громадян України Росією, які були незгодні з окупацією Криму,

– заявив прокурор.

Він наголошує, що особлива цинічність цього указу полягає у тому, що окупанти видали його через 6 років після незаконної анексії Криму.

"Якби метою цього указу був, дійсно, захист прикордонних територій, то тоді б заборона на приватне володіння стосувалась також і громадян РФ. Справжньою метою цього документу є продовжити тиск на проукраїнських жителів Криму", – наголосив Віталій Секретар.

Що відомо про незаконний указ Путіна?Він передбачає "визнання" більшості районів окупованого Криму прикордонними. Таким чином за російським законодавством, іноземці не мають права володіти там землею. Росія, яка тимчасово окупувала Крим, вважає такими й українців.



Поширюється цей указ на усі райони Криму, які межують з материковою частиною України, а також обома морями. Винятками є лише Первомайський, Красногвардійський та Білогірський райони.



Адміністративний поділ Автономної Республіки Крим