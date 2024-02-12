Таким образом экс-президент Монголии отреагировал на псевдоисторические заявления Путина в интервью Такеру Карлсону. Соответствующее сообщение Цахиагийн Элбегдорж опубликовал в сети X, ранее известной как твитер, передает 24 Канал.

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Россия на исторической карте Монголии

После выступления Путина. Я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйтесь. Мы мирная и свободная нация,

– подчеркнул экс-президент Монголии.

Цахиагийн Элбегдорж показал карту, где видно, что большая часть нынешней России ранее принадлежала Монгольской империи.

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Кому принадлежала большая часть России / Фото из соцсети X экс-президента Монголии

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В Варшаве ответили на абсурдные заявления Путина

Заметим, что на пропагандистский бред в интервью Карлсону отреагировала Варшава. В частности, там привели 10 исторических фактов. Кстати, половина из них именно об Украине.

Так, в польском МИДе отметили:

нынешняя Украина появилась как государство благодаря украинскому национальному движению. Большевики ее не основали, а лишь завоевали ее часть, чтобы создать одну из советских республик. Украина появилась благодаря воле самих украинцев;

Киев был исторической столицей Руси, а Москвы в то время не существовало. В 1991 году Украина стала независимым государством с международно признанными границами;

в 2014 году Крыму не было угрозы. Революция Достоинства привела к мирной смене власти путем демократических выборов. Российские "зеленые человечки" появились на полуострове, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине;

баз НАТО в Украине нет.

Кстати, за более чем 2 часа интервью Карлсону Путин по сути не сказал ничего нового. Российский диктатор повторил те же нарративы, что и раньше во время своих выступлений.