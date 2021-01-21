Бывший глава Белого дома Билл Клинтон не преминул посетить инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена. На мероприятие политик прибыл вместе с женой Хиллари. Либо Клинтон был утомлен, либо церемония была неинтересной, однако экс-президент задремал.

Клинтон задремал во время произнесения речи Байденом

На сон Клинтона потянуло чуть ли не на самой интересной части инаугурации – речи Байдена сразу после присяги. О курьезе рассказывает New York Post.

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Зритель, который и снял инцидент с 74-летним американцем, на видео комментирует: "Он определенно спит".

Рядом с Клинтоном в это время сидела его жена, преемник на посту Джордж Буш, а также вице-президент при каденции Трампа Майк Пенс. Все, кроме Клинтона, речь все-таки пытались слушать.

Смотрите фрагмент видео с инаугурации:

bill clinton is really asleep rn pic.twitter.com/m7jORNobFI — LF (@the_lunarfather) January 20, 2021

Кратко об инаугурации Джо Байдена: