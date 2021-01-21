Байден говорить – Клінтон дрімає: екслідер США заснув на інавгурації – курйозне відео
Колишній глава Білого дому Білл Клінтон не оминув нагоди відвідати інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена. На захід політик прибув разом з дружиною Гілларі. Або Клінтон був втомлений, або церемонія нецікавою, проте експрезидент задрімав.
Клінтон задрімав під час виголошення промови Байденом
На сон Клінтона похилило ледь не найцікавішій частині інавгурації – промові Байдена одразу після присяги. Про курйоз розповідає New York Post.
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Глядач, який і зафільмував інцидент з 74-річним американцем, на відео коментує: "Він безумовно спить".
Поруч з Клінтоном у цей час сиділа його дружина, наступник на посаді Джордж Буш, а також віцепрезидент за каденції Трампа Майк Пенс. Усі, крім Клінтона, промову таки намагались слухати.
Дивіться фрагмент відео з інавгурації:
Коротко про інавгурацію Джо Байдена:
- Джо Байден 20 січня у Вашингтоні склав присягу президента США.
- Урочистий захід відбувся перед будівлею Капітолія.
- Через карантинні обмеження кількість гостей була значно меншою, ніж зазвичай. Також відмовились від традиційного інавгураційного балу.
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