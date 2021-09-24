Впрочем, мужчина не исчез из украинского общественного пространства. В 2021 году он якобы стал руководителем Центрального дома офицеров.

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Осипенко отсидел за взятку, а теперь возглавил дом офицеров

В 2021 году Игоря Осипенко якобы назначили руководителем Центрального дома офицеров Вооруженных сил Украины в Киеве. Эту "веселую историю" в фейсбуке рассказал волонтер Роман Синицын.

Проблема в том, что Осипенко (тогда был депутатом Киевского областного совета от "Партии регионов") в 2012 году поймали на взятке и приговорили к 9 годам лишения свободы, как писала "Украинская правда".

Речь шла о 240 тысячах долларов, которые регионал взял за содействие в оформлении документов на землю, находясь во главе областного управления культуры. Впрочем, в колонии мужчина был только год, а вышел оттуда "по состоянию здоровья".

Теперь Осипенко руководит домом офицеров, в котором проходят церемонии прощания с погибшими военными ВСУ. По этому поводу Синицын обратился к главе Минобороны Андрею Тарану:

У вас лучшей кандидатуры на эту должность не нашлось? Надо бывшего коррупционера назначать только потому, что он на аккордеоне играть умеет?

Это отсылка к тому, что после выхода из колонии Осипенко устраивал гастроли, играя на аккордеоне.

Осипенко и аккордеон: смотрите видео

Интересно, что уже летом 2019 к тому времени уже экс-регионал снова нашел работу в Киевском областном совете: сначала помощника председателя совета патронатной службы, а затем – заместителя начальника управления по вопросам коммунальной собственности и жилищно-коммунального хозяйства исполнительного аппарата.



Игорь Осипенко в Киевском областном совете / Фото Киевского облсовета

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Полный текст публикации Романа Синицына в фейсбуке:

Садитесь, берите чаек, сейчас веселую историю расскажу (на самом деле нет).

Итак, на первом размытом фото с оперативной съемки СБУ, далекого 2012 года, мало кто узнает некоего Игоря Осипенко. Тогда он был начальником управления культуры и туризма Киевского областного совета. И его поймали при получении взятки в 240 тысяч долларов за содействие в оформлении документов по расширению границ села Княжичи в Броварском районе. Доказательств там было достаточно, поэтому суд впаял 9 лет заключения, а его сообщнику Нестеренко – 8.

Но Игорь Осипенко тогда был не совсем дурачком и стал "уклоняться" от исполнения приговора. То есть, бежал и был объявлен в розыск. Об этом в дремучем 2012 писали журналисты и снимали сюжеты, но Осипенко толком не сел, потому что отмазывал его тогдашний губернатор Присяжнюк и аккордеонист Ян Табачник, потому что Осипенко тоже аккордеонист и типа ученик последнего.

Ну "не по масти" депутату Киевского облсовета от "Партии регионов" в тюрьме сидеть. Журналистам перед приговором он говорил, что в тюрьму не поедет, хотя сумочку и мыло купил. "Я тюрьмы не боюсь, но я туда не пойду. Я сказал своей маме, я сказал всем: я позора в семье не хочу. Лучше я решу самостоятельно этот вопрос, и никто тогда не виноват... Я был позавчера на Троещине, купил себе сумочку и мыло, собрался, поэтому я не переживаю", – так говорил.

Ну, год в Мартусовци таки отсидел и потом как-то вышел. А что же делает Игорь Осипенко сейчас спросите вы? А все у него хорошо. В прошлом году был заместителем начальника управления исполкома Киевского областного совета. Сейчас в статусе советника Володина – руководителя Киевской ОГА.

Но еще большая дичь, что сейчас Осипенко – временно исполняющий обязанности руководителя Центрального дома офицеров ВСУ. Того самого, на Печерске. И очевидно, что его назначат руководителем уже без приставки Т.В.О.

Именно в доме офицеров периодически проходят прощания с погибшими офицерами Вооруженных сил, события для военных, именно там расположен музей и так далее.