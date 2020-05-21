Экс-регионалу Пресману избрали меру пресечения: в чем его подозревают

Высший антикоррупционный суд 20 мая избрал меру пресечения в виде залога для бывшего нардепа из группы "Возрождение" Александра Пресмана. Его подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве.

Сумма залога для экс-нардепа составляет 929 тысяч гривен. А Пресмана подозревают в незаконном получении 928 тысяч гривен компенсации за жилье. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Также на Пресмана возложили определенные процессуальные обязанности. На данный момент залог за экс-нардепа не внесли.

В чем обвиняют Пресмана

Следователи выяснили, что несмотря на собственное жилье в Киеве, нардеп с ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тысяч гривен компенсации за пользование гостиничным номером в отеле "Национальный".

Ему инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 364 УК ("злоупотребление властью или служебным положением").

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Что известно об Александре Пресмане?Он дважды был народным депутатом. Оба раза он баллотировался в 139 округе (Одесская область). В 2012 году – от "Партии регионов" как член партии (22 февраля 2014 года вышел из фракции "Партии регионов", через несколько дней вступил в группу "Экономическое развитие").



В 2014 году баллотировался в этом округе как самовыдвиженец. Был членом депутатской группы "Партия "Возрождение". В 2019 году тоже участвовал в выборах, но не прошел в Верховную Раду.