Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Экс-регионалу Пресману избрали меру пресечения: в чем его подозревают

- Читати новину українською
Суд над депутатом Александром Пресманом - мера пресечения
Александр Пресман / odessa-life.od.ua

Высший антикоррупционный суд 20 мая избрал меру пресечения в виде залога для бывшего нардепа из группы "Возрождение" Александра Пресмана. Его подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве.

Сумма залога для экс-нардепа составляет 929 тысяч гривен. А Пресмана подозревают в незаконном получении 928 тысяч гривен компенсации за жилье. Об этом сообщает пресс-служба САП.

К теме НАБУ вручило подозрение бывшему депутату-регионалу Пресману

Также на Пресмана возложили определенные процессуальные обязанности. На данный момент залог за экс-нардепа не внесли.

В чем обвиняют Пресмана

  • Следователи выяснили, что несмотря на собственное жилье в Киеве, нардеп с ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тысяч гривен компенсации за пользование гостиничным номером в отеле "Национальный".
  • Ему инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 364 УК ("злоупотребление властью или служебным положением").

Актуально Как приспешники Януковича восстанавливают свое влияние в Украине

Что известно об Александре Пресмане?Он дважды был народным депутатом. Оба раза он баллотировался в 139 округе (Одесская область). В 2012 году – от "Партии регионов" как член партии (22 февраля 2014 года вышел из фракции "Партии регионов", через несколько дней вступил в группу "Экономическое развитие").

В 2014 году баллотировался в этом округе как самовыдвиженец. Был членом депутатской группы "Партия "Возрождение". В 2019 году тоже участвовал в выборах, но не прошел в Верховную Раду. 

Автор: Эмал Наби
Теги: Антикоррупционный суд Коррупция Решение суда е-декларирование Партия регионов Новости Украины Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Ахметов снова ворует у шахтеров, или Коррупционная схема на миллиарды
сегодня , 11:46 Ахметов снова ворует у шахтеров, или Коррупционная схема на миллиарды
Вікторія Войціцька
Новости коронавируса 20 мая: продление карантина, вспышка COVID-19 в Раде
сегодня , 06:00 Новости коронавируса 20 мая: продление карантина, вспышка COVID-19 в Раде
Ірина Вихрущ
Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
17 мая , 14:44 Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
Лідія Цюпера