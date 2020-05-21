Ексрегіоналу Пресману обрали запобіжний захід: у чому його підозрюють

Вищий антикорупційний суд 20 травня обрав запобіжний захід у вигляді застави для колишнього нардепа з групи "Відродження" Олександра Пресмана. Його підозрюють в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві.

Сума застави для екснардепа складає 929 тисяч гривень. А Пресмана підозрюють в незаконному отриманні 928 тисяч гривень компенсації за житло. Про це повідомляє пресслужба САП.

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Також на Пресмана поклали певні процесуальні обов'язки. Наразі заставу за екснардепа не внесли.

В чому звинувачують Пресмана

Слідчі з'ясували, що незважаючи на власне житло в Києві, нардеп з листопада 2014 року по серпень 2019 року незаконно отримав понад 928 тисяч гривень компенсації за користування готельним номером в готелі "Національний".

Йому інкримінують вчинення злочину за частиною 2 статті 364 ККУ ("зловживання владою або службовим становищем").

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Що відомо про Олександра Пресмана? Він двічі був народним депутатом. Обидва рази він балотувався в 139 окрузі (Одеська область). У 2012 році – від "Партії регіонів" як член партії (22 лютого 2014 року вийшов з фракції "Партії регіонів", за кілька днів вступив до групи "Економічний розвиток").



У 2014 році балотувався в цьому окрузі як самовисуванець. Був членом депутатської групи "Партія "Відродження". У 2019 році теж брав участь у виборах, але не пройшов до Верховної Ради.