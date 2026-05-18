В Межигорье ушел под воду корабль-ресторан Януковича

В бывшей резиденции Виктора Януковича частично затонул знаменитый корабль-ресторан "Галеон". Работники парка-памятника "Межигорье" срочно эвакуируют с борта ценное имущество.

Причиной катастрофы стал подъем уровня воды. Об этом сообщили работника парка-памятника в собственных соцсетях.

Что произошло в Межигорье?

Рядом с парком расположено Киевское водохранилище, именно рост уровня воды там привел к затоплению. Поэтому в корпусе судна-ресторана, расположенного в Межигорье произошел разрыв. Он произошел на месте крепления швартовного оборудования в кормовой части левого борта корабля.

Работники парка быстро обнаружили ситуацию и начали принимать меры по ликвидации последствий. Они откачивали воду с помощью всей имеющейся в парке техники и оборудования. Для спасения корабля привлекли помпы, насосы и автомобильную технику.

Несмотря на принятые меры, остановить попадание воды в корабль не удалось. С целью сохранения имущества руководством было принято решение о спасении движимого имущества, которое находилось на борту,

– сообщила администрация "Межигорья" в фейсбуке.

Часть корабля остается подтопленной. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Судно погрузилось примерно на 1 метр в воду и легло на грунт.

Обратите внимание! "Межигорье" – бывшая частная резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002 по 2014 годы. Журналисты и политики называют имение символом коррупции президентского масштаба и "музеем коррупции". 22 февраля 2014 года "Межигорье" было открыто для прессы в связи с тем, что Янукович покинул Киев. На территории обнаружили документы, подтверждающие большие масштабы расходов на перестройку резиденции. В 2014 году Верховная Рада Украины приняла постановление о передаче "Межигорья" в государственную собственность.

В 2023 году Владимир Зеленский подписал закон, который решил судьбу экс-резиденции Януковича. Этот документ предусматривал создание памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения для охраны образцов паркового строительства и природы.