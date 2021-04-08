Прокуратура сообщила о подозрении бывшей исполняющей обязанности директора филиала Укрзализныци в служебной халатности. Это нанесло государству ущерб в размере 495 миллионов гривен.

По данным следствия, экс-руководительница филиала не обеспечила надлежащее оформление разрешений на проведение взрывных работ. Она также не прекратила их на производственном подразделении "Пенизевицкий карьер".

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Взрывы проводили незаконно

Из-за служебной халатности подозреваемой с мая 2017 года до октября 2018 года на Житомирщине незаконно провели 5 взрывов.

В результате удалось добыть почти 219 кубических метров габбро-анортозита, гранита и габбро-норита. В результате это нанесло природной среде почти полмиллиарда гривен убытков.



В карьере позволили провести 5 незаконных взрывов / Фото Офиса генпрокурора

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление Нацполиции.