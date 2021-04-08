Прокуратура повідомила про підозру колишній виконувачці обов'язків директора філії Укрзалізниці через службову недбалість. Це завдало державі збитків у розмірі 495 мільйонів гривень.

За даними слідства, екскерівниця філії не забезпечила належне оформлення дозволів на проведення вибухових робіт. Вона також не припинила їх на виробничому підрозділі "Пенізевицький кар'єр".

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Вибухи проводили незаконно

Через службову недбалість підозрюваної з травня 2017 року до жовтня 2018 року на Житомирщині незаконно провели 5 вибухів.

Внаслідок цього вдалося видобути майже 219 кубічних метрів габро-анортозиту, граніту та габро-нориту. У результаті це завдало природному середовищу майже півмільярда гривень збитків.



У кар'єрі дозволили провести 5 незаконних вибухів / Фото Офісу генпрокурора

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