СБУ 7 апреля задержала депутата Бориспольского районного совета. Он требовал от частного нотариуса 40 тысяч долларов и обещал не вмешиваться в его дела.

Депутат угрожал своими связями и обещал лишить нотариуса лицензии. Он утверждал, что имеет связи в Министерстве юстиции и политических кругах.

Напомним "Слугу" из Бориспольского райсовета задержали на взятке, – экс-нардеп

Подробности задержания депутата Бориспольского совета

От Киевского нотариуса депутат требовал 40 тысяч долларов. За это он бы "разрешил" ей вести нотариальную деятельность. Депутат уверял, что в случае непредоставления ему взятки лишит женщину свидетельства о праве на нотариальную деятельность.

Как сообщают в СБУ, которая депутата и задержала, во избежание ответственности, деньги ему передавали через пункт обмена валют. Затем он планировал их перевести в криптовалюту.



Взятку он планировал перевести в криптовалюту / Фото СБУ

Правоохранители задержали депутата в Шевченковском районе Киева. Его поймали "на горячем" – после передачи нотариусом всей суммы в пункт обмена валют.

Задержанному сообщено о подозрении по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды Уголовного кодекса Украины.

Кто этот депутат

Ни в СБУ, ни в генпрокуратуре имени подозреваемого не отмечают. Впрочем, еще в день задержания экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук рассказал, что это – Юрий Будюк. Как говорится на сайте Бориспольского районного совета, Будюк прошел от партии "Слуга народа".

Согласно его декларации, у него есть квартира в Киеве площадью 113 квадратных метров и 2 автомобиля – Porshe стоимостью 400 тысяч гривен и Mersedes-Benz за 840 тысяч.