Решение принял окружной судья США Пол Откен. В то же время прокуратура просила для Фрумана 3-4 года тюрьмы.

К теме В США задержали Фрумана и Парнаса – близких к Джулиани бизнесменов

Судья признал, что вымогательство Фруманом денег у российского бизнесмена на финансирование политических кампаний в США было серьезным нарушением, поскольку "подрывает демократию", но вряд ли 55-летний бизнесмен снова совершит такое преступление.

Это серьезное преступление не потому, что оно связано с какими-то конкретными финансовыми жертвами, а потому, что оно подрывает честность выборов в нашей стране,

– сказал судья Откен.

Как это прокомментировал сам Фруман

Представитель Джулиани заявил, что 2 года, которые он провел под домашним арестом, дали ему возможность обдумать свой поступок.

"Я могу заверить вашу честь, мою семью, правительство, что я никогда больше не стану перед вами или другим залом суда", – заявил Фруман в суде, прежде чем Откен зачитал приговор.

Обратите внимание! Фруман также должен оплатить штраф в 10 тысяч долларов.

Как Фруман нарушил закон

Прокуратура Нью-Йорка заявила, что бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас использовали средства российского бизнесмена Андрея Муравьева для политических пожертвований кандидатам, солгав об источнике денег.

Фруман способствовал незаконным пожертвованиям на иностранную кампанию после того, как помог бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани найти компромат на тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена в Украине.

Больше об этом Разговор Джулиани с Ермаком о "деле Байдена": СМИ опубликовали стенограмму

Джулиани настаивал на том, что он ничего не знал о потенциально незаконные пожертвования на предвыборную кампанию. Впрочем, ему было предъявлено обвинение, но он отрицает вину.