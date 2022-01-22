Рішення ухвалив окружний суддя США Пол Откен. Водночас прокуратура просила для Фрумана 3 – 4 роки в'язниці.

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Суддя визнав, що вимагання Фруманом грошей у російського бізнесмена на фінансування політичних кампаній в США було серйозним порушенням, оскільки "підриває демократію", але навряд чи 55-річний бізнесмен знову вчинить такий злочин.

Це серйозний злочин не тому, що він пов'язаний з якимись конкретними фінансовими жертвами, а тому, що він підриває чесність виборів у нашій країні,

– сказав суддя Откен.

Як це прокоментував сам Фруман

Експомічник Джуліані заявив, що 2 роки, які він провів під домашнім арештом, дали йому можливість обдумати свій вчинок.

"Я можу запевнити вашу честь, мою сім'ю, уряд, що я ніколи більше не постану перед вами або іншим залом суду", – заявив Фруман у суді, перш ніж Откен зачитав вирок.

Зверніть увагу! Фруман також має сплатити штраф у 10 тисяч доларів.

Як Фруман порушив закон

Прокуратура Нью-Йорка заявила, що бізнесмени Ігор Фруман та Лев Парнас використали кошти російського бізнесмена Андрія Муравйова для політичних пожертв кандидатам, збрехавши про джерело грошей.

Фруман сприяв незаконним пожертвам на іноземну кампанію після того, як допоміг колишньому меру Нью-Йорка Руді Джуліані знайти компромат на тодішнього кандидата в президенти Джо Байдена в Україні.

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Джуліані наполягав на тому, що він нічого не знав про потенційно незаконні пожертви на передвиборчу кампанію. Втім йому було висунуто звинувачення, але він заперечує провину.