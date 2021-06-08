Об этом он сказал в интервью программе "Антифейк". Впрочем, вскоре покинул прямой эфир, не желая слушать доводов ведущего.

Внимание В ОП назвали основные темы разговора Зеленского с Байденом

Спор о Байдене и Украине

Егор Скорина привел в пример цитату Байдена за 6 июня 2021 года из The Washington Post о том, что США и их союзники "должны выступить единым фронтом в усилиях по сдерживанию России, начиная с ее агрессии в Украине". Впрочем, Илларионов перевел тему и заверил, что Байден не собирается обсуждать вопрос Украины с Путиным.

Из того, что вы сказали – это повторение позиции Байдена за последнее время. Но он не говорит о том, что собирается помогать Украине не словами, а делом,

– сказал экс-советник Путина.

Он убежден, что реальных шагов и действий – якобы нет. А "писать украинские представители могут что угодно". Егор Скорина отверг эту позицию.

Справка. Комитет Сената США поддержал законопроект по "Партнерству по безопасности с Украиной", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины. Об этом написала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

Илларионов покинул эфир

В конце концов, бывший советник Путина не выдержал содержательных аргументов и сказал, что "закончит разговор и Егор будет разговаривать сам с собой". Он демонстративно покинул прямой эфир.

Заявления Байдена об Украине и Путине

Американский лидер еще в январе 2021 года поговорил о российской агрессии в Украине в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. И предупредил, что Штаты будут "реагировать на пагубные действия России".

В феврале 2021 года Байден отметил, что видит угрозу со стороны Кремля для демократического мира. А также подчеркнул, что поддерживать Украину – жизненно важно как для США, так и Европы.

В марте 2021 года Байден назвал Путина "убийцей".

7 июня состоялся телефонный разговор украинского и американского президентов. Зеленский заявил, что остался "очень доволен". Во время этого разговора лидер США подчеркнул, что он "твердо будет отстаивать суверенитет Украины" на встрече с Владимиром Путиным в Женеве, которая должна состояться 16 июня.

на встрече с Владимиром Путиным в Женеве, которая должна состояться 16 июня. Кроме того, политики говорили об энергетическом сотрудничестве и газопроводе "Северный поток-2". В этом контексте Джо Байден заверил в гарантиях по безопасности со стороны США.

Смотрите полностью интервью с Андреем Илларионовым на 24 канале: