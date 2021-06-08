Про це він сказав в інтерв'ю програми "Антифейк". Втім, невдовзі покинув прямий ефір, не бажаючи слухати аргументів ведучого.

Увага В ОП назвали основні теми розмови Зеленського з Байденом

Суперечка про Байдена та Україну

Єгор Скоріна навів у приклад цитату Байдена за 6 червня 2021 року із The Washington Post про те, що США та їхні союзники "мають виступити єдиним фронтом у зусиллях щодо стримування Росії, починаючи з її агресії в Україні". Втім, Ілларіонов перевів тему і запевнив, що Байден не збирається обговорювати питання України з Путіним.

З того, що ви сказали – це повторення позиції Байдена за останній час. Але він не говорить про те, що збирається допомагати Україні не словами, а ділом,

– сказав ексрадник Путіна.

Він переконаний, що реальних кроків та дій – нібито немає. А "писати українські представники можуть що завгодно". Єгор Скоріна заперечив цю позицію.

Довідка. Комітет Сенату США підтримав законопроєкт із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України. Про це написала пані посол України в США Оксана Маркарова.

Ілларіонов покинув ефір

Зрештою, колишній радник Путіна не витримав змістовних аргументів та сказав, що "закінчить розмову і Єгор розмовлятиме сам із собою". Він демонстративно покинув прямий ефір.

Заяви Байдена про Україну та Путіна

Американський лідер ще у січні 2021 року поговорив про російську агресію в Україні у телефонній розмові з Володимиром Путіним. Та попередив, що Штати "реагуватимуть на згубні дії Росії".

У лютому 2021 року Байден зауважив, що вбачає загрозу з боку Кремля для демократичного світу. А також наголосив, що підтримувати Україну – життєво важливим як для США, так і Європи.

У березні 2021 року Байден назвав Путіна "вбивцею".

7 червня відбулася телефонна розмова українського та американського президентів. Зеленський заявив, що залишився "дуже задоволеним". Під час цієї розмови лідер США наголосив, що він " твердо відстоюватиме суверенітет України " на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня.

" на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня. Крім того, політики говорили про енергетичну співпрацю та газопровід "Північний потік-2". У цьому контексті Джо Байден запевнив у безпекових гарантіях зі сторони США.

Дивіться повністю інтерв'ю з Андрієм Ілларіоновим на 24 каналі: