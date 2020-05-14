Экс-советника Януковича Пола Манафорта выпустили под домашний арест из-за COVID-19

Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа, а также экс-советник "Партии Регионов" и Виктора Януковича Пол Манафорт вышел из тюрьмы. Оставшуюся часть наказания он будет отбывать под наблюдением дома. Об этом еще раньше просили его адвокаты, ведь у Манафорта повышенный риск заболеть COVID-19 из-за возраста и сопутствующих болезней.

По сообщению ABC News, 13 мая Манафорта освободили из федерального исправительного учреждения Loretto, расположенного в штате Пенсильвания. Впоследствии эту информацию подтвердил и адвокат Манафорта.

К теме Был ли украинский след в шумной отставке Пола Манафорта: доказательства журналиста The Washington Post

Адвокаты Манафорта просили немедленно перевести подзащитного на домашнее заточение, ведь у того повышенное давление, болезнь печени, заболевание дыхательных путей. Кроме этого, в январе 2020 года он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Что известно о Поле Манафорте

Пол Манафорт – это американский юрист, лоббист и политический консультант. В свое время он был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Он также работал советником во время президентских кампаний таких политиков: Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Боба Доула, Джорджа Буша-младшего, Джона Маккейна.

Пол Манафорт начал работать советником Виктора Януковича через несколько месяцев после Оранжевой революции. Известно, что Борис Колесников, руководитель предвыборной кампании Януковича, признал: "Партия регионов" наняла Манафорта, когда подверглась проблемам во время выборов 2004 года.

Впоследствии, в 2010 году, с участием Манафорта Янукович проводил свою президентскую кампанию. В частности, тогда четвертый президент Украины обвинял лидеров Оранжевой революции в плохом управлении слабой экономикой.

Читайте также Что известно о Поле Манафорте: краткая биография

Во время парламентских выборов 2014 года Манафорт сотрудничал с "Оппозиционным блоком", и одним из первых предложил партии именно такое название.

За что отбывает наказание Манафорт

Пол Манафорт находится под следствием нескольких федеральных агентств. Его приговорили к 7,5 года лишения свободы в марте 2019 года из-за финансовых махинаций и нарушения правил лоббистской деятельности.

В ходе расследования стало известно, что за свои лоббистские услуги он получил от "Партии Регионов" более 12 миллионов долларов. Однако задекларировал в США только 10% от этой суммы.