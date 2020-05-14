Ексрадника Януковича Пола Манафорта випустили під домашній арешт через COVID-19

Колишній очільник виборчої кампанії Дональда Трампа, а також ексрадник "Партії Регіонів" й Віктора Януковича Пол Манафорт вийшов з в'язниці. Решту покарання він відбуватиме під наглядом вдома. Про це ще раніше просили його адвокати, адже Манафорт має підвищений ризик захворіти на COVID-19 через вік та супутні хвороби.

За повідомленням ABC News, 13 травня Манафорта звільнили з федеральної виправної інституції Loretto, розташованої у штаті Пенсильванія. Згодом цю інформацію підтвердив і адвокат Манафорта.

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Адвокати Манафорта просили негайно перевести підзахисного на домашнє ув'язнення, адже той має підвищений тиск, хворобу печінки, захворювання дихальних шляхів. Крім цього, у січні 2020 року його госпіталізували через проблеми з серцем.

Що відомо про Пола Манафорта

Пол Манафорт – це американський юрист, лобіст і політичний консультант. Свого часу він був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу президента США Дональда Трампа. Він також працював радником під час президентських кампаній таких політиків: Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого, Боба Доула, Джорджа Буша-молодшого, Джона Маккейна.

Пол Манафорт почав працювати радником Віктора Януковича через кілька місяців після Помаранчевої революції. Відомо, що Борис Колесніков, керівник передвиборчої кампанії Януковича, визнав: "Партія регіонів" найняла Манафорта, коли зазнала проблем під час виборів 2004 року.

Згодом, у 2010 році, за участю Манафорта Янукович проводив свою президентську кампанію. Зокрема, тоді четвертий президент України звинувачував лідерів Помаранчевої революції в поганому управлінні слабкою економікою.

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Під час парламентських виборів 2014 року Манафорт співпрацював з "Опозиційним блоком", і одним з перших запропонував партії саме таку назву.

За що відбуває покарання Манафорт

Пол Манафорт перебуває під слідством декількох федеральних агентств. Його засудили до 7,5 років позбавлення волі в березні 2019 року через фінансові махінації та порушення правил лобістської діяльності.

Під час розслідування стало відомо, що за свої лобістські послуги він отримав від "Партії Регіонів" понад 12 мільйонів доларів. Однак задекларував у США лише 10% від цієї суми.